هيثم شعبان: انضباط صلاح محسن شرط عودته للأهلي.. والضغوط سبب خسارة المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أكد هيثم شعبان مدرب سيراميكا كليوباترا السابق، أن الضغوط العصبية ساهمت في خسارة المصري لنهائي كأس الرابطة.

قال هيثم شعبان في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "التحضير النفسي للمباراة ساهم في تتويج سيراميكا بلقب كأس الرابطة، كان هناك ضغوط كبيرة على النادي المصري قبل المباراة"

أضاف: "المصري به مشاكل فنية يجب أن يعالجها، والضغوط العصبية الواقعة على النادي المصري"

وواصل: "سيراميكا يتمتع بإمكانيات رائعة، وقادرين على حسم أي مباراة"

وعن صلاح محسن لاعب سيراميكا كليوباترا قال: "مهاجم مختلف عن أي مهاجم رقم 9 في مصر، ويمتلك إمكانيات فنية رائعة ساهمت في تتويج سيراميكا، ولو صلاح محسن حصل على فرصته في الأهلي أعتقد هيكون مفيد جدا، وصلاح محتاج فرص كبيرة للمشاركة، ولازم يبقى منضبط أكتر عشان يرجع للأهلي"