بايرن ميونخ لايستسلم ويقدم عرضًا جديدا لضم كين

ياسر رشاد - القاهرة - يعتزم نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم تقديم عرض ثالث لضم النجم هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي.

وقالت مصادر صحفية أن بايرن ميونخ يرغب في تقديم العرض الثالث لتوتنهام لضم كين (29 عاما) عقب عودة الفريق البافاري من جولته السنوية.

وسبق لبايرن ميونخ تقديم عرضين لضم قائد المنتخب الإنجليزي من توتنهام، لكنهما قوبلا بالرفض.

وذكرت تقارير إعلامية أن العرض الثاني بلغت قيمته 80 مليون يورو بخلاف المكافآت.

ويطلب توتنهام أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (115 مليون يورو) نظير الاستغناء عن نجم هجومه.

كانت الصحيفة قد كشفت مؤخرا أن هاري كين قرر عدم تمديد تعاقده مع توتنهام، والذي ينتهي في العام المقبل.