أبو العينين يهنىء لاعبي سيراميكا بعد التتويج بكأس الرابطة



ياسر رشاد - القاهرة - حرص محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالتتويج بلقب بطولة كأس الرابطة المصرية ، بعدما تغلب الفريق مساء اليوم السبت على حساب نظيره فريق المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتوجه ابو العينين على الفور إلى أرضية ملعب المباراة من أجل تهنئة لاعبي سيراميكا بعد التتويج باللقب وعبر على كامل سعادته بالفوز باللقب .

ويعد لقب كأس الرابطة المصرية هو الأول لفريق سيراميكا كليوباترا منذ الصعود للدوري الممتاز موسم 2019-2020 .

وسجل هدف فريق سيراميكا كليوباترا الرابع في شباك المصري البورسعيدي عن طريق اللاعب صامويل أمادي في الدقيقة 89 من عمر اللقاء بعد مراوغة حارس مرمي البورسعيدي .

فيما جاء هدف سيراميكا كليوباترا الثالث من كرة ثابتة خارج منطقة الـ 18 سجلها محمد شكري بتسديدة قوية تعرف طريق شباك المصري في الدقيقة 60 من عمر اللقاء

وكان نادي المصري سجل هدفه الأول أمام سيراميكا كليوباترا برأسية حسام جريشة في الدقيقة 53 من عمر اللقاء .

وأضاف هدف سيراميكا كليوباترا الثاني اللاعب صلاح محسن بعد استغلال خطأ مدافع المصري بإعادة الكرة الي الحارس ليسددها مهاجم كليوباترا في الشباك في الدقيقة الـ 11 من زمن المباراة.

وجاء هدف سيراميكا كليوباترا الأول عن طريق محمد عنتر بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من صلاح محسن في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء.