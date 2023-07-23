رغم تهديدات رئيس نادي الزمالك .. عمرو أديب لميدو: أنا اتخانقت مع مرتضى منصور بسببك

الشارقة - اميمة ياسر - استنكر الإعلامي عمرو أديب، حديث لاعب الزمالك الأسبق أحمد حسام ميدو، منذ أيام والذي أشار فيه إلى هجوم الإعلامي على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بسبب وجود مشكلة بينهما.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «مشكلتي يا ميدو مع مرتضى بدأت بسببك أنت، لما قال لك هعقلك من رجليك في الاستوديو لو طلعت مع عمرو أديب».

وأضاف أنه قرر وقتها الاضطلاع بالمسئولية واستضافة «ميدو»، رغم تهديدات رئيس نادي الزمالك، معقبًا: «أنا اتخانقت مع مرتضى بسببك يا ميدو، وبعدها كلمتني قلت لي: (أنا هتصالح مع مرتضى لإني مش قادر كل شوية يشتمني)، وقلت لك خلاص ربنا معاك يا حبيبي».

وأشار إلى أن «منصور» هدد بإغلاق المحطة التي يعمل فيها «أديب»، إذا استضاف لاعب الزمالك السابق، متوجهًا بحديثه لميدو: «أنت ناسي إيه مشكلتي مع مرتضى؟ أنت ناسي إيه اللي حصل!».

وأعرب عن استنكاره من حديث «منصور» عن اللاعب إمام عاشور، مختتمًا: «إيه الهبوط والتدني ده؟ ربك دلوقتي يمهل ولا يهمل، كل يوم ربنا بيوريه آية من آياته، كل يوم قضية وبلاغات شكل.. أنا عارف عقدته كان نفسه يبقى مذيع، اسألوه فين حزب الإخلاص؟».