شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى ليد الزمالك يطلب التعاقد مع محترف فى مركز الباك شمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أحمد رمضان هتلر، المدير الفنى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك، تدعيم صفوف الفريق بمحترف باك شمال فى الموسم الجديد 2022 /2023.

ويرفض الجهاز الفنى للفريق الأبيض تدعيم الفريق بلاعب محلى خلال المرحلة المقبلة، من أجل استعادة روح الكوماندز بالموسم المقبل.

ونجح مؤخرا مسئولو نادى الزمالك فى تمديد تعاقد ثلاثى فريق كرة اليد "أحمد حسام وأحمد مؤمن صفا ومحمد بسيونى (مودى)"، من أجل الحفاظ على القوام الأساسى للفريق.

وتعثر مؤخرا مفاوضات أبناء النادى، أمثال مجدى أبو المجد وباسم السبكى وأيمن صلاح لتولى القيادة الفنية للفريق.

من ناحية أخرى ألزم اتحاد اليد الأندية بدفع 25% من قيمة الموسم التالى حال عدم إخطار اللاعب بعدم القيد فى مهلة الـ30 يوما قبل فتح باب القيد للموسم المحلى الجديد 2023/2024.

وأخطر مسئولو اتحاد كرة اليد الأندية بضرورة إبلاغ اللاعب السارى عقده وغير مرغوب قيده قبل فتح باب القيد بـ30 يوما، ليوقع اللاعب على خطاب بذلك ويتم إخطار الاتحاد أيضا.

كما تم إلزام النادى بضرورة دفع 15% للاعب المقرر عدم قيده، فى حالة إذا كان عقده لمدة موسمين، وتم ذلك بعد السنة الأولى وفى حالة تعاقده 3 سنوات يدفع النادى 20%.

وكشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن تحديد أول سبتمبر المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى الجديد 2023/2024.