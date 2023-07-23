شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عنتر: لم أحتفل بهدفى الأول احتراما لجماهير المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد عنتر، لاعب سيراميكا، سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب كأس الرابطة بعد الفوز على المصري برباعية في المباراة النهائية، بعدما توج فريق سيراميكا بلقب كأس الرابطة للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على المصري البورسعيدي، برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية.

وقال عنتر في تصريحات عبر قناة أون تاسم سبورتس: "هاردلك لجمهور المصري البورسعيدي وجمهوره العظيم، لقد كنت لاعبًا مع الفريق لمدة عامين ونص ولكن هذه هي كرة القدم، أبارك لفريق سيراميكا واللاعبين ومجلس الإدارة على اللقب".

وأضاف لاعب سيراميكا: "لم أرغب في الاحتفال بعد تسجيلي الهدف الأول احترامًا للمصري وجماهيره، لقد قضيت أجمل فترات حياتي في المصري وكنا أسرة واحدة لمدة سنتين ونصف، وكان لدينا دوافع كبيرة لتحقيق اللقب ، وأيمن الرمادي ساهم في تطوير اللاعبين على الرغم من الوقت القصير الذي قضاه مع الفريق".

واختتم تصريحاته قائلا: "حصلت على بطولات مع نادي الزمالك، وكنت أرغب في الحصول على بطولات أخرى خارج الزمالك أيضًا".

وجاء الهدف الأول فى الدقيقة الخامسة بعد كرة طولية لصالح سيراميكا ارتقى لها صلاح محسن بشكل رائع ليمرر الكرة إلى محمد عنتر الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك، وفي الدقيقة الحادية عشرة، جاء الهدف الثاني، حينما أضاف صلاح محسن هدف ثاني مستغلا خطأ من إسلام أبو سليمة في تمرير الكرة إلى عصام ثروت حارس المصري ويلدغ الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 54، ومن كرة عرضية لصالح المصري مررها عماد الدين بوبكر، لكن أبعدها محمد بسام لتصل إلى حسام جريشة يسار منطقة الجزاء الذي راوغ المدافع وسدد كرة صاروخية سكنت الشباك، وفي الدقيقة 61 عاد محمد شكرى ليسجل الهدف الثالث لسيراميكا من صاروخية بقدمع اليسرى، لمست العارضة وسكنت مرمى المصري البورسعيدي، وقبل نهاية المباراة بدقيقتين ومن تبادل كرة رائع بين صامويل أمادي وصلاح محسن لينفرد البديل أمادي بالمرمى ويرواغ حارس المرمى ويسدد الكرة داخل الشباك.

بدأ المصري البورسعيدي بتشكيل مكون من: "عصام ثروت - كريم العراقي - إسلام أبو سليمة - عمرو موسى - عمرو سعداوي - إيزي إيميكا - زياد كمال - عبد الرحيم دغموم - إلياس الجلاسي - جريندو- مروان حمدي"، وجلس على مقاعد البدلاء كل من: "محمود جاد - عماد الدين بو بكر - أحمد عماد - حسن علي - حسين السيد - إسلام عطية - رجب عمران - حسام جريشة - فرانك إيتوجا".

في المقابل ضم تشكيل سيراميكا: "محمد بسام - أحمد هاني – رجب نبيل – أحمد رمضان - محمد شكري - محمد إبراهيم – محمد توني – محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن – محمد عنتر"، وعلى دكة البدلاء: "علي الجابري - محمود نبيل – محمود زلاكة - عبد الرحمن بودي – أحمد القرموطي – جاستيس أرثر – سيف تقا – أيولا إبراهيم – صامويل أمادي".