شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم: احتفلت على طريقة شيكابالا فى رفع كأس الرابطة لأنه قائد كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد إبراهيم، لاعب فريق سيراميكا، أنه مستمر مع الفريق في الموسم المقبل، ولا يفكر في الرحيل عن النادي في الفترة القادمة.

وقال محمد إبراهيم، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "الفوز بكأس الرابطة على حساب المصري في نهائي كأس الرابطة أفضل تعويض لنا عن الموسم الحالي".

وأضاف: "احتفلت برفع كأس الرابطة على طريقة شيكابالا فهو قائد كبير وتربطني صداقة به".

وتابع: "أيمن الرمادي حررنا في لقاء اليوم وأزال جميع الضغوطات عنا".