شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: الدورى الموسم المقبل بشكله الاعتيادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية موعد ونظام الموسم الجديد من الدوري المصري، قائلا: "موسم كان صعبا ومضغوطا للموسم الثاني على التوالي، والحمد لله أنهينا الدوري وكأس الرابطة بتنظيم يليق بالأندية في المسابقتين".

وقال دياب، عبر أون تايم سبورتس1 عقب نهائي كأس الرابطة: "أهنئ سيراميكا بالفوز بلقب كأس الرابطة وحظ أوفر للمصري بعدما قدم مباراة جيدة".

وأضاف رئيس الرابطة: "نتحرك خطوة تلو الأخرى من أجل التطوير، الدوري الموسم المقبل سيكون بشكله المعتاد وسيبدأ في منتصف سبتمبر المقبل".

وتُوج فريق سيراميكا بلقب كأس الرابطة للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على المصري البورسعيدي، برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية.

جاء الهدف الأول فى الدقيقة الخامسة بعد كرة طولية لصالح سيراميكا ارتقى لها صلاح محسن بشكل رائع ليمرر الكرة إلى محمد عنتر الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك، وفي الدقيقة الحادية عشرة، جاء الهدف الثاني، حينما أضاف صلاح محسن هدف ثاني مستغلا خطأ من إسلام أبو سليمة في تمرير الكرة إلى عصام ثروت حارس المصري ويلدغ الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 54، ومن كرة عرضية لصالح المصري مررها عماد الدين بوبكر، لكن محمد بسام أبعدها لتصل إلى حسام جريشة يسار منطقة الجزاء الذي راوغ المدافع وسدد كرة صاروخية سكنت الشباك، وفي الدقيقة 61 عاد محمد شكرى ليسجل الهدف الثالث لسيراميكا من صاروخية بقدمع اليسرى، لمست العارضة وسكنت مرمى المصري البورسعيدي، وقبل نهاية المباراة بدقيقتين ومن تبادل كرة رائع بين صامويل أمادي وصلاح محسن لينفرد البديل أمادي بالمرمى ويراوغ حارس المرمى ويسدد الكرة داخل الشباك.