شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن: أتمنى العودة للأهلي وأعد جماهيره بنسخة جديدة مني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث صلاح محسن، لاعب نادي سيراميكا، عن تتويج فريقه ببطولة كأس الرابطة المصرية على حساب المصري، قائلا: "الحمد لله ربنا كافأنا في البطولة دي بعد عدم توفيقنا في الدوري لتحقيق ما نحتاجه ونشكر الإدارة".

وقال صلاح محسن، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "المصري فريق كبير، ويمتلك جماهير محترمة، وأتمنى من الله أن يوفقهم في القادم.. ولاعبو سيراميكا كبار ولعبوا اليوم تحت ضغط الجماهير ولا نخشى أحدا".

وتابع: "أتمنى أن أعود للأهلى مرة أخرى وأظهر بمستوى جيد عكس المرة السابقة وأعد جماهير الأهلي أنهم سيشاهدوا نسخة جديدة من صلاح محسن".

واختتم تصريحاته قائلا: "حصولنا على بطولة خارج النادي الأهلي شىء كبير، ليس هناك أحد يحصل على بطولات سوى الأهلي.. وأتمنى أن أكون موفقا مع كولر".

وتُوج فريق سيراميكا بلقب كأس الرابطة للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على المصري البورسعيدي، برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية.

جاء الهدف الأول فى الدقيقة الخامسة بعد كرة طولية لصالح سيراميكا ارتقى لها صلاح محسن بشكل رائع ليمرر الكرة إلى محمد عنتر الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك، وفي الدقيقة الحادية عشرة، جاء الهدف الثاني، حينما أضاف صلاح محسن هدفا ثانيا مستغلا خطأ من إسلام أبو سليمة في تمرير الكرة إلى عصام ثروت حارس المصري ويسدد الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 54، ومن كرة عرضية لصالح المصري مررها عماد الدين بوبكر، لكن أبعدها محمد بسام لتصل إلى حسام جريشة يسار منطقة الجزاء الذي راوغ المدافع وسدد كرة صاروخية سكنت الشباك، وفي الدقيقة 61 عاد محمد شكرى ليسجل الهدف الثالث لسيراميكا من صاروخية بقدمه اليسرى، لمست العارضة وسكنت مرمى المصري البورسعيدي، وقبل نهاية المباراة بدقيقتين ومن تبادل كرة رائع بين صامويل أمادي وصلاح محسن انفرد البديل أمادي بالمرمى وراوغ حارس المرمى وسدد الكرة داخل الشباك.

بدأ المصري البورسعيدي بتشكيل مكون من: "عصام ثروت - كريم العراقي - إسلام أبو سليمة - عمرو موسى - عمرو سعداوي - إيزي إيميكا - زياد كمال - عبد الرحيم دغموم - إلياس الجلاسي - جريندو- مروان حمدي"، وجلس على مقاعد البدلاء كل من: "محمود جاد - عماد الدين بو بكر - أحمد عماد - حسن علي - حسين السيد - إسلام عطية - رجب عمران - حسام جريشة - فرانك إيتوجا".

في المقابل ضم تشكيل سيراميكا: "محمد بسام - أحمد هاني – رجب نبيل – أحمد رمضان - محمد شكري - محمد إبراهيم – محمد توني – محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن – محمد عنتر"، وعلى دكة البدلاء: "علي الجابري - محمود نبيل – محمود زلاكة - عبد الرحمن بودي – أحمد القرموطي – جاستيس أرثر – سيف تقا – أيولا إبراهيم – صامويل أمادي".