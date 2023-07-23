شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب وسط فيتا كلوب ينضم إلى زد بشكل رسمى قبل الظهور بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادي زد التعاقد مع الكونغولي بيتر زيلو، لاعب وسط فيتا كلوب الكونغولي السابق، ليكون أولى صفقات النادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز، بعد إتمام كل إجراءات التعاقد مع اللاعب.

وانضم لاعب سط فيتا كلوب إلى زد في صفقة انتقال حر بعقد ممتد لثلاثة مواسم قادمة، على أن يبدأ مشواره مع زد مع بداية التحضير للموسم الجديد.

ووصل بيتر زيلو إلى القاهرة خلال الأيام الماضية، وأنهى إجراءات التعاقد مع زد بعد الخضوع للكشف الطبي من قبل المسئولين في النادي وإتمام كل الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع اللاعب.

وصعد فريق زد إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة من دوري القسم الثاني وتربعه على قمة المجموعة الثانية برصيد 65 نقطة.

وكان فريق زد يلعب مبارياته في دوري الدرجة الثانية على استاد القاهرة واستقر على استمرار لعب مبارياته على نفس الملعب في ظهوره الأول بدوري الأضواء والشهرة.