شكرا لقرائتكم خبر عن هل أثرت القرارات التحكيمية على نهائى كأس الرابطة؟ عادل عقل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، نجح في السيطرة على لقاء نهائي كأس رابطة الأندية المصرية في نسخته الثانية بين المصري البورسعيدى وسيراميكا، الذى أقيم مساء السبت وانتهى بفوز سيراميكا 4/1 ليتوج باللقب الأول في تاريخه.

وكشف عقل، في تحليله لأداء التحكيمي لمباراة النهائي، أن نور الدين ورفاقه تعرضوا لأكثر من اختبار خلال فعاليات اللقاء الذى استمر 102 دقيقة، بعد إضافة الوقت بدل الضائع وتدخّل الحكم بالصافرة، واحتسب 28 مخالفة على الفريقين، في تقدير مناسب وسمح باستمرار اللعب وأتاح الفرصة أكثر من مرة بشكل جيد كما أحسن تقدير العقوبات الانضباطية.

وقال عقل، إن الـ"VAR" ضرب موعدا للظهور أكثر من مرة خلال اللقاء، من خلال المراجعة والتواصل مع الحكم عبر "الكومينكيش سيستم"، خاصة عندما طالب لاعبو المصري بركلة جزاء في الدقيقتين 64 و69 من عمر اللقاء، وأشار الحكم إلى استمرار اللعب وأكد الـ"VAR" القرار، كما تمت مراجعة صحيحة لأهداف اللقاء الخمسة طبقًا للبروتوكول.

وأشار عقل إلى أن المساعدين ظهروا بيقظة وتمركز جيد، وسمحوا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة وتعاونا مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون، كما بذل الحكم الرابع جهدا كبيرا للسيطرة على المنطقة الفنية وتعاون مع الحكم في إدارة المباراة.

وتُوج فريق سيراميكا بلقب كأس الرابطة للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على المصري البورسعيدي، برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية.