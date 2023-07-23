شكرا لقرائتكم خبر عن بروكسى يضم لاعب سموحة 3 سنوات فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق بروكسى، أحد أندية دوري المحترفين، فى التعاقد مع عبد الرحمن حمدي "جنش" لاعب سموحة، لمدة 3 سنوات، في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل.

ووقّع عبد الرحمن حمدي "جنش" على عقود انضمامه في وجود محمد حامد المير الفني لبروكسي ووكيل اللاعب حمادة السيد.

ويعد عبد الرحمن جنش هو اللاعب الثالث الذي يخرج من سموحة بعد فسخ التعاقد مع أليا سيلا، مهاجم الفريق بالتراضى، وخروج أحمد مصطفى معارا إلى الدوري السعودي عبر فريق الأخدود الصاعد حديثا.

وسلّم أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، تقريره الفني بأسماء اللاعبين الراحلين لمسئولي سموحة، من أجل فسخ التعاقد معهم أو تسويقهم، خاصة بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفنى في الموسم المقبل.

ويواصل مسئولو سموحة المفاوضات مع اللاعبين الراحلين لفسخ تعاقدهم، خاصة أن أحمد سامى طلب رحيل 14 لاعبا من قائمة سموحة لعدم الحاجة لخدماتهم.

ونجح مسئولو سموحة في التعاقد مع محمود وحيد، ظهير أيسر النادى الأهلي، 3 مواسم لتدعيم الجبهة اليسرى في الموسم المقبل.

وحصل سموحة على توقيع محمود وحيد، بناء على رغبة من أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة بعد معاناة الفريق من نقص في هذا المركز طوال الموسم الماضي.

وكان نادى سموحة، برئاسة فرج عامر، قد أعلن التعاقد مع اللاعب المغربي "عبد اللطيف بن قسو" ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.