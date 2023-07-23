شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر: توقيت الهدف الثالث نقطة فارقة فى تتويج سيراميكا بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ميدو جابر، لاعب فريق سيراميكا، أن أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق، منحهم أرياحية كبيرة في لقاء المصري في نهائي كأس رابطة الأندية الذي فاز فيه فريقه بنتيجة 4 / 1.

وقال جابر، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "قدمنا مستوى مميزا وأضعنا العديد من الفرص".

وأضاف: "توقيت تسجيل الهدف الثالث كان نقطة فارقة في المباراة وساهم في الحفاظ على ثقتنا".

وتابع: "كل اللاعبين كانوا رجالا وعلى قدر المسئولية".