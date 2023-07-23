شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي أم رضا سليم.. أيهما الأقرب لتدعيم جناح الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع أكثر من لاعب أجنبي، لتدعيم مركز الجناح الأيسر في الموسم المقبل، بناء على رغبة السويسري مارسيل كولر، وأبرز هؤلاء اللاعبين هما الثنائي المغربي رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي، وأشرف بن شرقي لاعب الجزيرة الإماراتي والزمالك السابق.

ويضع مسئولو النادي التعاقد مع رضا سليم كأولوية لتدعيم مركز الجناح الأيسر، ولكن في حال فشل التعاقد مع لاعب الجيش الملكي، سيكون البديل أشرف بن شرقي، حيث يضع كولر الأولوية في التعاقد مع جناح الجيش الملكي.

ويحسم المقابل المالي موقف الأهلي من ضم رضا سليم، بعدما قدم عرضا ماليا بقيمة 1.5 مليون دولار لضم اللاعب المغربي، فيما يشترط نادي الحصول على 3 ملايين دولار للموافقة على بيع اللاعب، على الرغم من تبقي موسم واحد ف عقده مع ناديه المغربي، وهو ما تسبب في تعطيل الصفقة رغم الاتفاق مع اللاعب على كل التفاصيل المالية الخاصة به بعد ترحيبه باللعب للأهلي.

وقدم رضا سليم موسما جيدا مع الجيش الملكي في الموسم الماضي، وقاد فريقه نحو تحقيق لقب الدوري المغربي بعد غياب 15 عاما، حيث ساهم في 27 هدفا بالموسم الماضي، ما بين تسجيل 13 هدفا وصناعة 14 آخرى.

وكشفت تقارير صحفية عن قدوم رشيد بن شرقي، شقيق اللاعب المغربي، إلى القاهرة خلال الأيام القادمة للاتفاق على بنود انتقاله للأهلي، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع الجزيرة الإماراتي.