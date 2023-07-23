شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يؤجل البت فى العروض الخارجية وانتظار الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عدة عروض من خارج البلاد لتولى القيادة الفنية لأحد الأندية فى الموسم الجديد بعد النجاحات التى حققها فى الفرق التي دربها. وأجل حمزة الجمل البت فى هذه العروض فى انتظار قرار الإسماعيلي، سواء بالإبقاء عليه لقيادة الدراويش الموسم المقبل أم رحيله عن الفريق والاكتفاء بالمدة الماضية.

وقدمت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادى الإسماعيلى، الشكر للجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل على ما قدموه الفترة الماضية وإنقاذ الفريق من الهبوط للقسم الثاني وإنهاء الموسم في المركز الحادى عشر بعد الانتصار في آخر جولتين من الدورى.