شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريبه الختامى فى القاهرة قبل السفر إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تدريبه الختامى، اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، قبل رحلة السفر إلى السعودية، للمشاركة فى البطولة العربية.

واستئنف فريق الزمالك تدريباته الجماعية أمس السبت، بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 5 أيام، بعد انتهاء الموسم الكروى، ومن المنتظر أن يخوض الزمالك التدريب الختامى اليوم، على أن تسافر البعثة فى السابعة والنصف مساءً.

وتأتى مواعيد مباريات الزمالك فى البطولة العربية المقرر لها يوم 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، كالتالى:

الزمالك × الاتحاد المنستيرى ـ 28 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة

الزمالك × الشباب ـ 31 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة

الزمالك × النصر ـ 3 أغسطس ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.