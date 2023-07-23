شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفى ومحمد زكريا يخوضان منافسات نهائى بطولة العالم لناشئى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق صباح اليوم الأحد، مباراتا النهائي بالمنافسات الفردية ببطولة العالم لناشئي الاسكواش المقامة فى مدينة ملبورن الأسترالية. ويتصدر نجوم الفراعنة قائمة أكثر الدول تحقيقاً للقب بطولة العالم فى المنافسات الفردية برصيد 27 لقبا بواقع 14 لقبا للناشئين، و13 لقبا للناشئات، وذلك منذ انطلاق البطولة فى عام 1980.

وكان الثنائي المصري أمينة عرفي ومحمد زكريا قد تأهلا إلى هذا الدور، وفاز محمد زكريا فى الدور نصف النهائي على مواطنه سلمان خليل بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-6, 11-6.

وفازت أمينة عرفي في مباراة الدور نصف النهائي على مواطنتها ملك خفاجي بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 9-11, 11-7, 11-3.

ومن المقرر أن تلتقي أمينة عرفي بالماليزية أيرا أزمان، على أن يواجه محمد زكريا، الباكستاني محمد حمزة خان.

يذكر أن البطلة المصرية أمينة عرفى، هي حامل لقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش عن النسخة الماضية.

وأقيمت البطولة بمشاركة 245 لاعبا ولاعبة، عبر بطولة الرجال الفردية، وبطولة السيدات الفردية، وبطولة الفرق النسائية.