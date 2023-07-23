شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يفاوض سموحة لتجديد إعارة الحارس أحمد السعدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو فريق حرس الحدود في مفاوضات جادة من نظرائهم في سموحة، لتجديد إعارة الحارس أحمد السعدني لصفوف الفريق في الموسم المقبل، بعد انتهاء اعارته للحرس بنهاية الموسم المنقضي.

كما يستعيد حرس الحدود خدمات 7 لاعبين انتهت إعارتهم بنهاية الموسم الجاري، ومن المقرر أن يعود اللاعبون للحرس إلا إذا اتفق الفريق العسكري مع أحد اللاعبين وناديه على تجديد الإعارة لموسم آخر.

وانتهت إعارة كلا من أحمد السعدني حارس سموحة، وأحمد قاسم لاعب إنبي، ومحمود أبو جودة من أسمدة أبو قير، وإسلام سمير من بلدية المحلة، وساليسو مبارك لاعب المصري للسلوم، ومحمد عيد لاعب نبروه، ومحمد أدهم لاعب الأولمبي السكندري.

يقدم محمد مكي، المدير الفني لفريق حرس الحدود، والذي خطف الأضواء في الأسابيع الأخيرة من الدوري الممتاز رغم هبوط فريقه لدوري القسم الثاني، تقريرا فنيا لإدارة النادي بموقف اللاعبين الذين يمكن الاستغناء عنهم والموافقة على رحيلهم لتجديد دماء الفريق استعدادا للمنافسة على القسم الثاني.

وأشاد مجلس الحرس بنجاحات مكي الذي قاد الحرس للعودة للدوري الممتاز في الموسم الماضي، قبل أن يعود لمنصب المدرب العام في جهاز أحمد أيوب، لكنه تولى المهمة في منصب المدير الفني مرة أخرى يوم 17 مايو الماضي.

وحقق مكي أرقاما جيدة مع حرس الحدود منذ توليه قيادة الفريق، حيث خاض الحرس تحت قيادة مكي 10 مباريات حقق خلالها 3 انتصارات وتعادل 3 مرات وتلقى 4 هزائم.