موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة المصرية لقاء من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي وبيراميدز ستقام مساء الأحد عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

حسم الأهلي لقب الدوري المصري ليضيف إلى خزائنه اللقب رقم 43 في تاريخه ونجح الأهلي في اتكمال مسيرته الإستثنائية بعد الفوز بلقب السوبر المصري وكأس مصر ودوري أبطال افريقيا، بإستعادة لقب مسابقة الدوري بعد خسارته في الموسمين الماضيين لصالح غريمه التقليدي الزمالك.

ويسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى الفوز على نظيره بيراميدز لمواصلة سلسلة اللاهزيمة ببطولة الدورى الموسم الحالى.

وعلى الجانب الآخر يأمل البرتغالي جايمى باتشيكو مدرب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز تحقيق الانتصار أمام الأهلى و كسرعقدة الهزيمة أمام أبناء القلعة الحمراء حيث تقابل معه فى ثلاث مواجهات كالآتي الهزيمة فى مباراة واحدة فقط مع فريقه السابق الزمالك، بجانب الخسارة بمباراتين مع فريقه الحالي بيراميدز على يد الشياطين الحمر.

وكان الفريق قد تعادل مع حرس الحدود بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي الأربعاء الماضي، وتسلم بعدها الأهلي درع بطولة الدوري الذي توج به.