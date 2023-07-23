شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي وبيراميدز فى الدوري الممتاز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباراة قوية فى بطولة الدوري بين الأهلي وبيراميدز، رغم حسم المارد الأحمر اللقب مؤخراً لصالحه، نستعرض فى السطور التالية أهم 5 معلومات حول مباراة الليلة.

1_موعد وملعب مباراة الأهلي وبيراميدز

يلتقي فريق الأهلي مع بيراميدز فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز.

2_الأهلي بطل الدوري

يخوض الأهلي لقاء الليلة بعدما حسم بطولة الدوري لصالحه بشكل رسمي قبل أسبوعين تقريباً حينما خسر بيراميدز من سيراميكا قبل أن يفوز الأهلي على الزمالك والمقاولون العرب بنتيجة واحدة (4_1) ثم يتعادل مع حرس الحدود في المباراة التي شهدت استلام الأهلي درع الدوري الذي فاز به المارد الأحمر للمرة الـ43 فى تاريخه.

3_القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي وسبورت الليلة مع وجود استوديو تحليلي للمباراة قبلها وبعدها.

4_ترتيب الأهلي في الدوري

يخوض الأهلي المباراة وهو على قمة لدوري برصيد 82 نقطة جمعها من 32 مباراة، فاز في 25 وتعادل فى 7 ولم يخسر أى مباراة، وسجل الأهلي 63 واستقبلت شباكه 10 أهداف ليكون المارد الأحمر هو صاحب أقوى خط هجوم وأفضل دفاع حتى الآن.

5_ترتيب بيراميدز في الدوري

يدخل بيراميدز مباراة الليلة فى المركز الثاني برصيد 70 نقطة جمعها من 33 مباراة، فاز في 21 مباراة وتعادل فى 7 وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبو الفريق السماوي 55 هدفاً وأستقبلت شباكهم 24.