شكرا لقرائتكم خبر عن المقابل المالى يهدد انضمام قائد المحلة إلى زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه مسئولو نادي زد صعوبة في التعاقد مع أحمد النادري، قائد فريق غزل المحلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل المبالغة المالية من ناديه نظير التخلي عنم خدمات اللاعب في الميركاتو الجاري.

وحدد غزل المحلة مبلغ 40 مليون كشرط للموافقة على رحيل أحمد النادي إلى أيّ من الأندية الراغبة في التعاقد معه، خاصة مع اهتمام أكثر من نادي بالتعاقد مع اللاعب أبرزها زد والمصري البورسعيدي.

ويتفاوض مسئولو زد مع نظرائهم في غزل المحلة من أجل تقليل المقابل المالي المحدد للتعاقد مع النادي في الصيف الحالي وتدعيم صفوفه في الظهور الأول بدوري الأضواء والشهرة في الموسم المقبل.

وصعد فريق زد إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة من دوري القسم الثاني وتربعه على قمة المجموعة الثانية برصيد 65 نقطة.

وكان فريق زد يلعب مبارياته في دوري الدرجة الثانية على استاد القاهرة واستقر على استمرار لعب مبارياته على نفس الملعب في ظهوره الأول بدوري الأضواء والشهرة.