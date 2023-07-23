شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يمنح الأولوية لاحتراف عمر فايد ويخطط لتسويقه فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسؤولو المقاولون العرب منح الأولوية لاحتراف عمر فايد، مدافع الفريق والمنتخب الأولمبي، وذلك بعد دخول اللاعب دائرة اهتمامات الكثير من الأندية المحلية الكبرى بعد تألقه مع الذئاب الموسم المنقضي.

ويخطط مسؤولو المقاولون لاستغلال مشاركة اللاعب مع المنتخب الأولمبي فى أولمبياد باريس 2024 لتسويقه خارجياً بشكل أفضل بين أندية أوروبا، ليخوض تجربة احترافية تساعده على التألق وتجدد مسيرة النجم المصري محمد صلاح قائد ليفربول الإنجليزي والذى بدأ مسيرته فى المقاولون أيضاً.

صاحب الـ 19 عاماً تألق مع المقاولون العرب خلال الموسم الجاري، وبزغ نجمه لتتهافت عليه الأندية الكبرى، إلا أن المقاولون العرب فضل تسويق اللاعب أوروبياً ليكون على غرار محمد صلاح، وشارك عمر فايد في 23 مباراة مع المقاولون العرب في الموسم الجاري، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية للشباب التي أقيمت بالمغرب.

وقرر الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، تصعيد الثنائي، محمد عبد الناصر مواليد 2006، والذي سبق له اللعب في مركز الجناح خلال مباراتي المقاولون أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري، ومهند محمد هداف فريق 2005 وهداف دوري الجمهورية، إلى الفريق الأول وذلك لدعم صفوف المقاولون في الموسم المقبل

استقر الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، على منح الأولوية في التدعيمات الصيفية للفريق استعدادا للموسم الجديد، للناشئين واللاعبين صغار السن، وذلك للحفاظ على معدل أعمار الفريق المنخفض في إطار خطة الجهاز الفني لتكوين فريق شاب قادر على المنافسة لفترة طويلة.