شكرا لقرائتكم خبر عن عرض ألمانى لضم قداح نجم اليد المحترف فى كيلسيه الهولندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى حسن قداح، نجم كرة اليد فى الزمالك المنتقل حديثا لصفوف كيلسيه الهولندى، عرضا من أحد أندية ألمانيا للانتقال إلى صفوفه خلال المرحلة المقبلة.

وانضم قداح لصفوف الفريق الهولندا بداية من صيف 2023 بعد الاتفاق على ذلك من الموسم الماضى .

ونجح مؤخرا مسئولو نادى الزمالك فى تمديد تعاقد ثلاثى فريق كرة اليد "أحمد حسام وأحمد مؤمن صفا ومحمد بسيونى "مودى" من أجل الحفاظ على القوام الأساسى للفريق.

وتعثر مؤخرا مفاوضات أبناء النادى، أمثال مجدى أبو المجد و باسم السبكى و أيمن صلاح لتولى القيادة الفنية للفريق.

من ناحية أخرى ألزم اتحاد اليد الأندية بدفع 25% من قيمة الموسم التالى حال عدم إخطار اللاعب بعدم القيد فى مهلة الـ30 يوما قبل فتح باب القيد للموسم المحلى الجديد 2023/2024.

وأخطر مسئولو اتحاد كرة اليد الأندية بضرورة إبلاغ اللاعب السارى عقده وغير مرغوب قيده قبل فتح باب القيد بـ30 يوما، ليوقع اللاعب على خطاب بذلك ويتم إخطار الاتحاد أيضا.

كما تم إلزام النادى بضرورة دفع 15% للاعب المقرر عدم قيده، فى حالة إذا كان عقده لمدة موسمين، وتم ذلك بعد السنة الأولى وفى حالة تعاقده 3 سنوات يدفع النادى 20%.

وكشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن تحديد أول سبتمبر المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى الجديد 2023/2024.