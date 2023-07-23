سموحة يدخل فى مفاوضات مع اللاعبين الراحلين لفسخ العقود بالتراضى

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القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادي سموحة فى مفاوضات مع أكثر من لاعب لفسخ عقودهم مع النادي السكندرى بالتراضى، بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفنى لسموحة فى الموسم المقبل.

وسلم أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، تقريره الفنى بأسماء اللاعبين الراحلين لمسئولي سموحة من أجل فسخ التعاقد معهم أو تسويقهم، خاصة بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفنى فى الموسم المقبل، ونجح مسئولو سموحة فى فسخ تعاقد أليا سيلا بالتراضى، كما نجحوا فى بيع أحمد مصطفى على سبيل الإعارة لنادي الأخدود السعودي لمدة موسم.

ويواصل مسئولو سموحة المفاوضات مع اللاعبين الراحلين لفسخ تعاقدهم خاصة أن أحمد سامى طلب رحيل 14 لاعبا من قائمة سموحة لعدم الحاجة لخدماتهم.

ونجح مسئولو سموحة فى التعاقد مع محمود وحيد ظهير أيسر النادى الأهلي، 3 مواسم لتدعيم الجبهة اليسرى في الموسم المقبل.

وحصل سموحة على توقيع محمود وحيد، بناءً على رغبة من أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة بعد معاناة الفريق من نقص فى هذا المركز طوال الموسم الماضي.

وكان نادى سموحة، برئاسة فرج عامر، أعلن التعاقد مع اللاعب المغربي "عبد اللطيف بن قسو" ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمي لنادى سموحة عبر "فيس بوك" صورا للاعب مع مجلس سموحة، معلقا عليها: "تعاقد نادي سموحة مع اللاعب المغربي "عبد اللطيف بن قسو" ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.. مرحبًا بك فى الموج الأرزق".