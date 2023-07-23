شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوجه إلى السعودية اليوم للمشاركة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسافر بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى السعودية، في السابعة مساء اليوم، الأحد، استعدادًا للمشاركة فى البطولة العربية، المقرر لها يوم 27 يوليو الجارى وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، ويخوض الفريق الأبيض مرانه الختامي اليوم قبل رحلة السفر إلى السعودية.

واستقر الجهاز الفنى للفريق على استبعاد كل من مصطفى شلبى وعبد الله جمعة من رحلة السفر إلى السعودية، للمشاركة فى البطولة العربية، بسبب عدم الجاهزية، ويعانى مصطفى شلبى من كسر فى شظية القدم أبعده عن المشاركة فى مباريات الفريق الأبيض طوال الفترة الماضية، كما يواصل عبد الله جمعة التأهيل.

كما استقر الجهاز الفنى للزمالك على استبعاد كل من البنينى سامسون أكينولا والمغربى أحمد بلحاج ومحمود شبانة، وفقًا للرؤية الفنية للخواجة الكولومبى الذى طلب الاستغناء عن اللاعبان.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار، حيث سينال الفائز باللقب 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار، مقابل 200 ألف دولار للأندية التي ستصل إلى الدور نصف النهائي.

وتأتى مواعيد مباريات الزمالك كالتالى.. الزمالك × الاتحاد المنستيرى ـ 28 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.. الزمالك × الشباب ـ 31 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.. الزمالك × النصر ـ 3 أغسطس ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.