شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفي تتوج ببطولة العالم لناشئات الإسكواش للعام الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت البطلة المصرية أمينة عرفي، ببطولة العالم لناشئي الإسكواش المقامة حالياً في مدينة ملبورن الأسترالية، وذلك للعام الثاني على التوالي لتحتفظ باللقب.

وفازت أمينة عرفى فب المباراة النهائية على بطلة ماليزيا إيرا أزمان بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 31 دقيقة، وكانت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-5, 11-1.

ويتصدر نجوم الفراعنة قائمة أكثر الدول تحقيقاً للقب بطولة العالم فى المنافسات الفردية برصيد 27 لقبا بواقع 14 لقبا للناشئين، و13 لقبا للناشئات، وذلك منذ انطلاق البطولة فى عام 1980.

من ناحية أخرى، حصد سلمان خليل الميدالية البرونزية الثالثة لمصر، بعدما حصدت ملك خفاجي وفيروز أبو الخير أول ميداليتين بمنافسات السيدات.

وأقيمت البطولة بمشاركة 245 لاعبا ولاعبة، عبر بطولة الرجال الفردية، وبطولة السيدات الفردية، وبطولة الفرق النسائية.