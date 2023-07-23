شكرا لقرائتكم خبر عن سيرجى أكا يقرر فسخ تعاقده مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الإيفوارى سيرجى أكا، لاعب وسط الإسماعيلي، على فسخ تعاقده مع الدراويش والاكتفاء بهذه الفترة، مستخدماً الشرط الجزائي فى عقده البالغ 2.5 مليون جنيه.

وودع سيرجي أكا جماهير الإسماعيلى برسالة مؤثرة قال فيها، "بالحب والفخر والإخلاص ارتديت قميص النادي الإسماعيلي ودافعت عن ألوان هذا النادي العظيم، شكرا لكم على كل شيء، لقد فعلت أشياء جيدة وربما أشياء غير جيدة أيضا، ولعبت دون أن أضطر إلى أي إعداد بدني حقيقي، وتدربت بمفردي في الليل والنهار بالبرد، وفي الحرارة، من أجل أن أكتشف أفضل ما عندي ولمساعدة النادي في الحفاظ على مكانته".

وأضاف، "بذلت الكثير من الجهد والتضحية من أجل جمهور هذا النادي العظيم، لذلك أتمنى أن يتذكرونني دائما بكل شيء جميل.. وداعا النادي الإسماعيلي وجماهيره، سوف تظل في قلبي".

وتعاقد الإسماعيلي مع سيرجي أكا فى فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، بعقد مدته موسم ونصف، إلا أن هناك شرط جزائي في عقد اللاعب يتيح رحيله مقابل سداد 2.5 مليون جنيه بعد الـ6 أشهر الأولى من العقد.