شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على استمرار الأجانب الخمسة بقوائم الأندية بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر اتحاد الكرة على استمرار اللاعبين الأجانب الخمسة فى قوائم الأندية بالموسم المقبل، كما اعتمد مجلس الجبلاية قائمة الـ30 لاعباً لكل نادٍ فى الموسم الكروي الجديد 2023 _ 2024.

وقرر اتحاد الكرة بشكل رسمي فتح باب القيد للموسم الجديد 27 يوليو الجارى، على أن يتم إخطار الأندية خلال الساعات المقبلة بشروط ولائحة القيد للموسم الجديد.

وكان هناك اتجاه داخل المجلس لتأجيل فتح باب القيد حتى أول أغسطس المقبل، إلا أن المجلس قرر بشكل رسمي فتح القيد 27 يوليو الجارى بشكل نهائي.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن سداد نادي الزمالك مستحقات لاعبه الغاني السابق بنجامين اشمبونج يجمد عقوبة فيفا ضده بايقاف القيد.

وتسلم نادى الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يخطره فيه بإيقاف القيد بسبب مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج لاعب الزمالك السابق، والتي تبلغ 180 ألف يورو .

وتلقي الزمالك مؤخرا خطابا من فيفا بايقاف القيد بسبب مستحقات لشبونة البرتغالي الخاصة بشيكابالا.

ويتسلح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك باللاعبين المعارين العائدين إلى صفوف الفريق الأبيض،في البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

ويبنى أوسوريو خطته في البطولة العربية على اللاعبين المعارين،بعدما أبدى قناعته بمستواهم الفني وإمكانياتهم البدنية،بالإضافة للتدعيمات في بعض المراكز التي طلبها الكولومبي وعلى رأسها المدافع الذى يلعب بقدمه اليسرى والمهاجم.