شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زكريا يحقق الميدالية الفضية فى بطولة العالم لناشئى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد محمد زكريا، لاعب الاسكواش، الميدالية الفضية فى بطولة العالم لناشئي الاسكواش المقامة حالياً فى مدينة ملبورن الأسترالية.

وخسر محمد زكريا فى المباراة النهائية أمام منافسه الباكستاني حمزة خان بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 14-12, 11-3, 11-6، بذلك يحصد زكريا الميدالية الفضية.

وفى السياق ذاته، توجت البطلة المصرية أمينة عرفي ببطولة العالم لناشئات الاسكواش وذلك للعام الثاني على التوالي لتحتفظ باللقب.

وفازت أمينة عرفى فى المباراة النهائية على بطلة ماليزيا إيرا أزمان بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 31 دقيقة، وكانت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-5, 11-1.

ويتصدر نجوم الفراعنة قائمة أكثر الدول تحقيقاً للقب بطولة العالم فى المنافسات الفردية برصيد 27 لقبا بواقع 14 لقبا للناشئين، و13 لقبا للناشئات، وذلك منذ انطلاق البطولة فى عام 1980.

من ناحية أخرى، حصد سلمان خليل الميدالية البرونزية الثالثة لمصر، بعدما حصدت ملك خفاجي وفيروز أبو الخير أول ميداليتين بمنافسات السيدات.

وأقيمت البطولة بمشاركة 245 لاعبا ولاعبة، عبر بطولة الرجال الفردية، وبطولة السيدات الفردية، وبطولة الفرق النسائية.