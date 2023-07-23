شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه بيراميدز فى معركة البطل والوصيف بالدورى.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الأهلي مع بيراميدز فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوي فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز والتي حسمها الأهلي لصالحه بشكل رسمي قبل أسبوعين تقريباً، حينما خسر بيراميدز من سيراميكا قبل أن يفوز الأهلي على الزمالك والمقاولون العرب بنتيجة واحدة (4_1) ثم يتعادل مع حرس الحدود في المباراة التي شهدت إستلام الأهلي درع الدوري الذي فاز به المارد الأحمر للمرة الـ43 في تاريخه.

ويخوض الأهلي المباراة وهو على قمة لدوري برصيد 82 نقطة، جمعها من 32 مباراة، فاز في 25 وتعادل فى 7 ولم يخسر أي مباراة، وسجل الأهلي 63 واستقبلت شباكه 10 أهداف ليكون المارد الأحمر هو صاحب أقوى خط هجوم وأفضل دفاع حتى الآن.

فيما يدخل بيراميدز مباراة الليلة فى المركز الثاني برصيد 70 نقطة، جمعها من 33 مباراة فاز في 21 مباراة وتعادل في 7 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبو الفريق السماوي 55 هدفاً وأستقبلت شباكهم 24.

ورغم أن المباراة تحصيل حاصل للأهلي وبيراميدز ولن تُغيّر شيئاً فى ترتيب الفريقين بجدول الدوري إلا أن كلاهما يسعى للفوز الليلة باعتبار أن مباريات الفريقين أصبحت بمثابة بطولة خاصة، حيث إنها بين مُتصدر الدوري والوصيف، كما أن الأهلي نجح فى تحقيق أكثر من فوز على بيراميدز خلال المواجهات الأخيرة بينهما فى عدة بطولات محلية.

في الأهلي، يسعى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، لاستعادة الانتصارات التي توقفت الجولة الماضية بالتعادل مع الحدود، ويرغب المدرب السويسري فى جمع أكبر عدد من النقاط في بطولة الدوري لذا يرغب فى الفوز على بيراميدز الليلة.

كما يتطلع مدرب الأهلي لتأكيد تفوقه على الكبار محلياً فقد قاد كولر الأهلي للفوز على الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي هذا الموسم لذا يتطلع لمواصلة الأنتصارات.

ويعتمد كولر على عناصر الخبرة بالفريق، فى مقدمتهم حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمد الشناوي وعلى معلول وديانج وكهربا ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

وتحدث مدرب الأهلي مع لاعبي الفريق الأيام الماضية على ضرورة خوض مباراة الليلة بكل جدية وعدم التراخي كما ظهر في مباراة الحدود الأخيرة التي تعادل فيها الفريق بسبب عدم إظهار الحماس اللازم وأن كان الجهاز الفني قد إلتمس العذر للاعبيه لأن مباراة الحرس شهدت إستلام درع الدوري وكانت أجواءها إحتفالية للغاية.

وفى المقابل، يبدو الأمر مُتشابهاً فى بيراميدز الذي يرغب مدربه البرتغالي باتشيكو في الفوز على الأهلي لرد الاعتبار، بعدما خسر منه أكثر من مرة الفترة الماضية سواء حينما كان مدرباً للزمالك أو بعدما تولى تدريب بيراميدز.

ويعول باتشيكو على عناصره الأساسية، وفى مقدمتهم، الحارس أحمد الشناوي وعلي جبر - ومحمد الشيبي وبلاتي توريه ووليد الكرتي وإبراهيم عادل وفخري لاكاي.