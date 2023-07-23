شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة أوسوريو مع لاعبى الزمالك قبل السفر للسعودية لخوض البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق الأبيض اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة .

وشهدت الجلسة حديثا مطولا بين المدير الفني واللاعبين حول أهمية المشاركة فى البطولة العربية وتحقيق نتائج جيدة تليق باسم وكيان نادي الزمالك، وحرص أوسوريو على تحفيز الفريق قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى البطولة.

وتطير بعثة فريق الزمالك إلى المملكة العربية السعودية اليوم، الأحد، من أجل المشاركة فى منافسات البطولة العربية المقرر انطلاقها 27 يوليو الجارى.

فى سياق متصل، قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بالنزول بالحمل البدني خلال المران الجماعي للأبيض اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وحرص أوسوريو على وضع برنامج تدريبي بدني خاص للفريق على هامش مران اليوم خوفا من تعرض اللاعبين قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية.