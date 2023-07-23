شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب ناشئى اليد تتوجه إلى السويد استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت بعثة منتخبنا الوطنى المصرى لناشئى اليد مواليد 2004 إلى السويد، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لخوض ثلاث مباريات دولية ودية أمام منتخبات السويد والدنمارك والنرويج، فى إطار آخر استعدادات الفريق الوطنى لبطولة العالم للناشئين لكرة اليد التى تستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 2 إلى 13 اغسطس المقبل.

- تقام مباراة منتخب مصر ومنتخب النرويج فى الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة يوم الاثنين الموافق 24 يوليو الجارى.

- تقام مباراة منتخب مصر ومنتخب السويد فى تمام الساعة 7:15 مساء بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو الجاري.

- تقام مباراة منتخب مصر ومنتخب الدنمارك فى تمام الساعة 10:00 صباحا بتوقيت القاهرة الأربعاء الموافق 26 يوليو الجارى.

منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين يلعب ببطولة العالم القادمة ضمن منتخبات المجموعة الثالثة و التى تضم منتخب مصر الوطنى و منتخب ايسلندا و منتخب اليابان و منتخب جمهورية التشيك.

وتضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 ببطولة العالم كرام كردى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا للبعثة و محمد الألفى المدير الفنى للمنتخبات الوطنية المصرية و وائل عبد العاطى مدرب الفريق و الكابتن وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى الفريق و محمد عبد المنعم مدير ادارى و حازم حامد محلل فنى و الدكتور رومانى نبيل اخصائي علاج طبيعي.

و تضم قائمة اسماء اللاعبين كل من : يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب - فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد.