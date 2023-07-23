شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تعليمات خاصة لـ"أوباما" وعمرو السيسى يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التعليمات الفردية ليوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التى أقيمت صباح اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وعقد المدير الفني جلسة سريعة مع يوسف أوباما، على هامش المران، منحه خلالها بعض التعليمات الفنية لتنفيذها خلال التدريبات الجماعية للفريق.
فيما خاض عمرو السيسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التدريبات التأهيلية على هامش المران الجماعي، ويخضع عمرو السيسي لفقرة بدنية فردية خاصة لتجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة في ظل إصابته في كاحل القدم .
وتطير بعثة فريق الزمالك إلى المملكة العربية السعودية مساء اليوم الأحد من أجل المشاركة في منافسات البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري.
ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر يوم 3 أغسطس.
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