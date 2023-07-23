شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تعليمات خاصة لـ"أوباما" وعمرو السيسى يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التعليمات الفردية ليوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التى أقيمت صباح اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وعقد المدير الفني جلسة سريعة مع يوسف أوباما، على هامش المران، منحه خلالها بعض التعليمات الفنية لتنفيذها خلال التدريبات الجماعية للفريق.