شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه إيطاليا لتحديد المركزين الـ11 و12 فى مونديال "آنسات" السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم منتخب السلة "أنسات" مع نظيره إيطاليا في منافسات مباراة تحديد المركزين الـ 11 و 12 ، في كأس العالم المقامة فى أسبانيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة.

وخسر منتخب كرة السلة "آنسات" تحت 19 سنة أمام أستراليا بنتيجة 70/45 فى مباريات تحديد المراكز بكأس العالم التى تقام بإسبانيا.

وكان المنتخب المصرى قد خسر المباراة الأولى أمام التشيك، بينما فاز على الصين فى الثانية، ثم الخسارة من كندا فى المباراة الثالثة وليتوانيا فى الرابعة والفوز على تايوان فى المباراة الخامسة.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من، جنى الألفي، جنى طارق السعيد، جنى السيد، هنا عبد العال، سلمى خضر، تمارا نادر السيد، جنى الشامي، جودي وائل، عائشة سالم، نور المهدي، سارة أسامة، جايدا خالد.