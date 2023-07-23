شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الأهلى أمام بيراميدز فى لقاء الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات الثامنة والنصف من مساء اليوم، الأحد، يلتقى فريق الأهلى مع نظيره بيراميدز، في إطار منافسات اللقاء المؤجل من الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز، بالمباراة التي تقام باستاد الدفاع الجوى.

ويغيب عن الأهلى أمام بيراميدز كلا من بيرسى تاو، ومحمود متاولى، وعمرو السولية للإصابة حيث يعانى السولية من شد في العضلة الخلفية، فيما يعانى متولي من جزع في كاحل القدم، بينما يعانى تاو من إجهاد عضلى.

ويغيب محمود كهربا، ومحمد أشرف، ومحمد هانى ، ومصطفى مخلوف لإسباب فنية.

ويخوض الأهلي المباراة بعد حصد لقب الدوري رسميا وهو على قمة جدول الترتيب حاليا برصيد 82 نقطة، جمعها من 32 مباراة، فاز في 25 وتعادل فى 7 ولم يخسر أي مباراة، وسجل الأهلي 63 واستقبلت شباكه 10 أهداف ليكون المارد الأحمر هو صاحب أقوى خط هجوم وأفضل دفاع حتى الآن.

فيما يدخل بيراميدز مباراة الليلة فى المركز الثاني برصيد 70 نقطة، جمعها من 33 مباراة فاز في 21 مباراة وتعادل في 7 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبو الفريق السماوي 55 هدفاً وأستقبلت شباكهم 24.