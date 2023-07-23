شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تقرر استمرار نظام خروج المغلوب فى كأس الرابطة الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت رابطة الأندية المحترفة على استمرار نظام خروج المغلوب فى بطولة كأس الرابطة بالموسم المقبل، بعد نجاح البطولة هذا الموسم والذى انتهى أمس بتتوج سيراميكا بالنسخة الثانية.

وأقيمت البطولة بنظام المجموعات فى نسختها الأولى التي توج بها فيوتشر، قبل أن يتغير نظامها لخروج المغلوب من بدايتها فى الموسم المنقضى مؤخرًا.

وتوج فريق سيراميكا بلقب كأس الرابطة للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على المصري البورسعيدي، برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية.

كما استقرت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، على اقامة بطولة كأس الرابطة الموسم المقبل، في فترة التوقف الدولى أثناء بطولة أمم أفريقيا التي تقام في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وكانت بطولة كأس الرابطة في مأزق كبير في الموسم المقبل بسبب الارتباطات المتعددة للأندية والمنتخبات الوطنية، قبل أن يأتي قرار إقامتها أثناء مشاركة المنتخب الأول فى بطولة أمم أفريقيا لينقذ البطولة.