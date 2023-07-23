شكرا لقرائتكم خبر عن الهجوم من الخلف والضغط المستمر.. كيف يستعد الزمالك للبطولة العربية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الزمالك استعداداته المكثفة لخوض منافسات البطولة العربية، المقرر إقامتها فى السعودية نهاية الشهر الجارى، وخاض الفريق الأبيض مرانه صباح اليوم قبل السفر مساءً للسعودية استعدادا للبطولة.

ويعكف الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة الكولومبي أوسوريو، على تجهيز لاعبيه بالشكل الأمثل من الناحية الفنية لخوض منافسات البطولة العربية، حيث يمنح المدير الفني لاعبيه تعليمات مستمرة لتجهيزهم للمنافسات.

وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة فنية قوية في ختام التدريبات الجماعية للأبيض التى أقيمت اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وشهدت تنفيذ بعض الجمل الفنية على مستوى الهجوم والدفاع، بجانب التركيز على بدء الهجمة من الخلف والضغط على المنافس.

وتطير بعثة فريق الزمالك إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد من أجل المشاركة في منافسات البطولة العربية المقرر انطلاقها 27 يوليو الجاري .

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر يوم 3 أغسطس.