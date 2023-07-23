شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يواجه غينيا اليوم فى نهائى البطولة الأفريقية للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب ناشئى السلة مع غينيا اليوم، الأحد، فى نهائي بطولة أفريقيا للناشئين تحت 16 سنة، التى تقام بتونس، وتقام المباراة فى الثامنة مساءً، ويسعى المنتخب بقيادة عمرو أبو الخير للفوز والتتويج باللقب، وذلك بعد التأهل إلى بطولة كأس العالم التى تقام العام المقبل.

وحجز منتخب مصر لكرة السلة تحت 16 سنة ناشئين بطاقة تأهله إلى كأس العالم رسميًا، بعدما نجح فى الفوز على منتخب مالي فى نصف نهائي بطولة أفريقيا بنتيجة 66-58.

بهذه النتيجة يكون منتخب مصر قد ضمن التأهل إلى كأس العالم في تركيا، حيث يقضي نظام بطولة إفريقيا بتأهل البطل والوصيف إلى كأس العالم.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين، كل من: محمد وائل – رامي مجدي – أنس عبد المطلب – علي عسران – أمير مجدي – نور الصاوي – عمر حاتم – عمر موفق – يوسف الحلواني – أحمد ربيع – أحمد فادي – عمر عصام.