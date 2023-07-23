شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفى بعد التتويج ببطولة العالم للاسكواش: أتطلع لرقم قياسى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت البطلة المصرية أمينة عرفي، ناشئة الاسكواش والمتوجة ببطولة العالم للناشئات، عن سعادتها الكبيرة بعد نجاحها فى الاحتفاظ باللقب الذى تحمله من الموسم الماضي.

وقالت أمينة عرفي، فى تصريحات للاتحاد الدولي للناشئين، "سعيدة جداً لتتويجي ببطولة العالم للناشئين، الأمر هذه المرة كانت مهمة وصعبة لأننى كنت أدافع عن اللقب مرة أخرى، لم أفكر فى الأرقام القياسية ولكن أستعد بشكل جيد للمباريات وأؤدى داخل الملعب، رنيم الوليلي ونيكول ديفيد".

وأضافت عرفي، "أشعر بسعادة كبيرة لفوزى بهذا اللقب للمرة الثانية، لأنه من الصعب الاحتفاظ بلقبك وأنا سعيدة للغاية لأننى تمكنت من تحقيق ذلك."

وحول إمكانية الفوز بلقبين آخرين قبل الانتهاء من مرحلة الناشئين، قالت عرفي: "هذا شيء أفكر فيه لأنه لم يفز أحد بأربع مرات متتالية، لكن في الوقت الحالي ، لن أفكر في الأمر، سأستمر في التدريب والتركيز على البطولات والمدرسة.

واختتمت عرفي قائلة، "أتطلع إلى العديد من اللاعبين، هناك رنيم الوليلي وأنا أيضًا أتطلع إلى نيكول ديفيد لأنها أسطورة ولم يكسر أحد أرقامها القياسية".

وتوجت البطلة المصرية أمينة عرفي، ببطولة العالم لناشئي الاسكواش المقامة حالياً في مدينة ملبورن الأسترالية، وذلك للعام الثاني على التوالي لتحتفظ باللقب.

وفازت أمينة عرفى في المباراة النهائية على بطلة ماليزيا إيرا أزمان بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 31 دقيقة، وكانت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-5, 11-1.