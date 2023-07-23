«اللاعيبة زهقت وجايبة أخرها».. كواليس معسكر الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بالدوري

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن لاعبي الفريق الأحمر يشعرون بحالة ملل شديدة في الفترة الماضية، بسيب طول الموسم وتلاحم المباريات.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" اليوم الأحد: "في حالة زهق كبيرة جدا بين لاعبي النادي الأهلي بسبب عدم حصولهم على إجازة منذ فترة طويلة بالإضافة إلى رفض اتحاد الكرة تأجيل مباريات كأس مصر".

وأضاف الإعلامي: "لاعبو الأهلي كانوا عاملين حسابهم على إجازة بعد نهاية الدوري بلقاء المصري يوم الأربعاء المقبل، ولكن اتحاد الكرة رفض تأجيل مباريات كأس مصر التي ستبدأ بمواجهة الداخلية يوم 30 يوليو ومن ثم مواجهة المصري يوم 3 أغسطس حال تخطي عقبة الداخلية".

وتابع: "لاعبو الأهلي جابوا آخرهم لأنهم وزهقوا لأنهم أول فريق بدأ الموسم وآخر فريق سينهي الموسم وهم زهقانين وعاوزين إجازة علشان يرتاحوا ويسافروا مع أسرهم".

ويحلّ الأهلي ضيفًا على نظيره بيراميدز مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.