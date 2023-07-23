شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يقود هجوم الأهلى فى التشكيل المتوقع أمام بيراميدز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الأهلى مع بيراميدز باستاد الدفاع الجوى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة والعشرون بمسابقة الدورى المصرى.

ويخوض الأهلي لقاء الليلة بعدما حسم بطولة الدوري لصالحه بشكل رسمي قبل أسبوعين تقريباً، حينما خسر بيراميدز من سيراميكا قبل أن يفوز الأهلي على الزمالك والمقاولون العرب بنتيجة واحدة (4_1) ثم يتعادل مع حرس الحدود في المباراة التي شهدت استلام الأهلي درع الدوري الذي فاز به المارد الأحمر للمرة الـ43 فى تاريخه.

ويتربع الأهلى على قمة الدوري برصيد 82 نقطة جمعها من 32 مباراة، فاز في 25 وتعادل فى 7 ولم يخسر أى مباراة، وسجل الأهلي 63 واستقبلت شباكه 10 أهداف ليكون المارد الأحمر هو صاحب أقوى خط هجوم وأفضل دفاع حتى الآن.

وفى المقابل، يدخل بيراميدز مباراة الليلة فى المركز الثاني برصيد 70 نقطة جمعها من 33 مباراة، فاز في 21 مباراة وتعادل فى 7 وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبو الفريق السماوي 55 هدفاً وأستقبلت شباكهم 24.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيراميدز

يبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام بيراميدز مكونا من..

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح فى خط الدفاع

مروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج فى خط الوسط

حسين الشحات وأحمد عبد القادر ومحمد شريف فى خط الهجوم.