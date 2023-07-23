شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يؤجل حسم مصير ميمى عبد الرازق بسبب مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجل مسئولو النادي المصري مناقشة مصير ميمي عبد الرازق، المدير الفني للفريق، من الاستمرار مع الفريق البورسعيدي فى الموسم المقبل أو الرحيل، وذلك بعد خسارة نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم أمام سيراميكا برباعية مقابل هدف.

وكان بعض أعضاء مجلس إدارة المصري قد أيدوا استمرار عبد الرازق فى قيادة المصري الموسم الجديد، بعدما نجح فى قيادة الفريق لإنهاء الموسم بالموسم المركز الخامس، قبل أن يخسر المصري نهائى بطولة كأس الرابطة، وأجل مجلس المصري مناقشة الأمر حتى الانتهاء من مواجهة الأهلي المؤجلة فى مسابقة الدوري والمقرر لها الأربعاء المقبل.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الأهلي فى الثامنة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات مسابقة الدوري العام.

فى ذات السياق، وعد مجلس إدارة النادي المصري لاعبي الفريق بصرف المستحقات المتأخرة عن المواسم السابق قبل نهاية الموسم الجاري، وذلك لتحفيزهم قبل لقاء الأهلي المرتقب في الدوري، ويتبقى للاعبي المصري مستحقات شهرين فقط من الموسم الجاري.