باتشيكو لا يعرف الفوز على الأهلى قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف

القاهرة - سامية سيد - يخوض البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، تحدياً قوياً عندما يقود فريقه فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، أمام الأهلي، باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز.

ويسعى باتشيكو للفوز على الأهلي لرد الاعتبار، بعدما خسر منه أكثر من مرة الفترة الماضية سواء حينما كان مدرباً للزمالك أو بعدما تولى تدريب بيراميدز، ويعول باتشيكو على عناصره الأساسية، وفى مقدمتهم الحارس أحمد الشناوي وعلي جبر - ومحمد الشيبي وبلاتي توريه ووليد الكرتي وإبراهيم عادل وفخري لاكاي.

ويخوض الأهلي لقاء الليلة بعدما حسم بطولة الدوري لصالحه بشكل رسمي قبل أسبوعين تقريباً حينما خسر بيراميدز من سيراميكا قبل أن يفوز الأهلي على الزمالك والمقاولون العرب بنتيجة واحدة (4_1) ثم يتعادل مع حرس الحدود في المباراة التي شهدت استلام الأهلي درع الدوري الذي فاز به المارد الأحمر للمرة الـ43 فى تاريخه.

ويتربع الأهلي على قمة لدوري برصيد 82 نقطة جمعها من 32 مباراة، فاز في 25 وتعادل فى 7 ولم يخسر أى مباراة، وسجل الأهلي 63 واستقبلت شباكه 10 أهداف ليكون المارد الأحمر هو صاحب أقوى خط هجوم وأفضل دفاع حتى الآن.

يدخل بيراميدز مباراة الليلة فى المركز الثاني برصيد 70 نقطة جمعها من 33 مباراة، فاز في 21 مباراة وتعادل فى 7 وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبو الفريق السماوي 55 هدفاً وأستقبلت شباكهم 24.

وجاءت مواجهات باتشيكو أمام الأهلي كالتالي: