شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ميداليات حصيلة البعثة المصرية للاسكواش فى فردى بطولة العالم للناشئين والان مع تفاصيل الخبر
وأقيمت البطولة بمشاركة 245 لاعبا ولاعبة، عبر بطولة الرجال الفردية، وبطولة السيدات الفردية، وبطولة الفرق النسائية.
ونجحت البعثة المصرية في تحقيق 5 ميداليات خلال المنافسات الفردية، حيث توج محمد زكريا بالميدالية الفضية، وخسر محمد زكريا في المباراة النهائية أمام منافسه الباكستاني حمزة خان بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 14-12, 11-3, 11-6، بذلك يحصد زكريا الميدالية الفضية.
وحصد سلمان خليل الميدالية البرونزية الثالثة لمصر، بعدما حصدت ملك خفاجي وفيروز أبو الخير أول ميداليتين بمنافسات السيدات، ويتصدر نجوم الفراعنة قائمة أكثر الدول تحقيقاً للقب بطولة العالم فى المنافسات الفردية برصيد 28 لقبا بواقع 14 لقبا للناشئين، و14 لقبا للناشئات، وذلك منذ انطلاق البطولة فى عام 1980.
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