شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تودع بطولة باليرمو للتنس فى إيطاليا من نصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرت ميار شريف لاعبة منتخب التنس منافسات نصف النهائي فى بطولة باليرمو التي تقام بإيطاليا، أمام منافستها الصينية، بنتيجة 2/1 لتودع المنافسات. وجاءت نتيجة المجموعات كالتالى 6-4 ، و4-6، و 6-1

وكانت ميار شريف قد فازت فى دور الـ 32 على لاعبة إسبانيا 2/1 ، و في دور الـ 16 تغلبت على لاعبة روسيا 2/0 ، وصعدت لربع النهائي والذى فازت فيه على لاعبة كولومبيا 2/0 ، وتأهلت لنصف النهائي.

وتراجعت ميار شريف لاعبة منتخب التنس 7 مراكز، فى تصنيف اللاعبين المحترفين والمحترفات، لتحتل المركز الـ 38 بعد أن كانت فى التصنيف الـ 31، وذلك بعد أن شاركت فى بطولة ويمبلدون وودعت المنافسات من الدور الأول.