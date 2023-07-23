شكرا لقرائتكم خبر عن المدافع الليبي بن والى يتلقى عروضا للرحيل عن حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مسئولو حرس الحدود عدة عروض من وكلاء لاعبين وشركات تسويق لبيع أو إعارة محمود بن والى مدافع الفريق ومنتخب ليبيا فى فترة الانتقالات الصيفية، المقرر انطلاقها 27 يوليو الجاري.

وتلقى المدافع الليبي 3 عروض للرحيل عن الفريق الذى انتقل إليه الصيف الماضي بعد فسخ عقده مع أسوان فى بداية هذا الموسم، وينص عقده على البقاء مع الحرس لمدة موسمين، لكن هناك نية للسماح للاعب بالرحيل.

وبات عدد من اللاعبين هدفا لأندية الدوري من صفوف الحرس، وفى مقدمتهم بن والى الذى تلقى 3 عروض، كلها عن طريق وسطاء وشركات تسويق، موضحا أن النادي بصدد مناقشة هذه العروض بنهاية الموسم الجاري.

وقدم المدافع اللليبي بن والي، صاحب الـ28 عاماً، مستويات مميزة مع الحرس هذا الموسم، وكان أحد الركائز الأساسية للفريق، ولعب قبل الحرس لأندية أهلي طرابلس والنصر الليبي، كما ارتدى قميص المنتخب الليبي عام 2018.

وعلى مستوى المشاركة الأفريقية، خاض محمود بن والي 7 مباريات بدوري أبطال أفريقيا ومباراة بالكونفدرالية الأفريقية، ويجيد بن والي اللعب فى مركز قلب الدفاع، ولاعب الوسط الدفاعي.