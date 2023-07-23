شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب اليد 2004 تصل السويد استعدادا لبطولة العالم فى كرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة منتخبنا الوطنى المصرى لناشئى اليد مواليد 2004 إلى السويد لخوض ثلاث مباريات دولية ودية أمام منتخبات السويد والدنمارك والنرويج فى آخر استعدادات الفريق الوطنى لبطولة العالم للناشئين لكرة اليد، التى تستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 2 إلى 13 اغسطس 2023.

- تقام مباراة منتخب مصر ومنتخب النرويج فى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة غدا الاثنين 24 يوليو الجارى.

- تقام مباراة منتخب مصر و منتخب السويد فى الساعة 7:15 مساء بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو الجاري.

- تقام مباراة منتخب مصر و منتخب الدنمارك فى الساعة 10:00 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الاربعاء الموافق 26 يوليو الجارى.

منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين يلعب ببطولة العالم القادمة ضمن منتخبات المجموعة الثالثة والتى تضم منتخب مصر الوطنى ومنتخب أيسلندا ومنتخب اليابان ومنتخب جمهورية التشيك.

وتضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 ببطولة العالم، كرام كردى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا للبعثة، ومحمد الألفى المدير الفنى للمنتخبات الوطنية المصرية ووائل عبد العاطى مدرب الفريق ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى الفريق ومحمد عبد المنعم مديرا إداريا، وحازم حامد محللا فنيا، والدكتور رومانى نبيل أخصائي علاج طبيعي.

وتضم قائمة اسماء اللاعبين كلا من، يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب - فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد.