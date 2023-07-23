شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس إلغاء قائمة الانتظار فى لائحة الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو اتحاد الكرة إلغاء قائمة الانتظار فى لائحة الموسم المقبل، والتى تسمح بقيد 3 لاعبين فى قائمة الانتظار من المستمرة عقودهم حتى قبل نهاية فترة التسجيل الثانية، ولا يسمح لهم بالمشاركة فى المباريات إلا بعد إضافتهم ضمن العدد الأساسي أثناء فترة قيد.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على فتح باب القيد للموسم الجديد 27 يوليو الجارى، على أن يتم إخطار الأندية خلال الساعات المقبلة بشروط ولائحة القيد للموسم الجديد.

وكان هناك اتجاه داخل المجلس لتأجيل فتح باب القيد حتى أول أغسطس المقبل، إلا أن المجلس قرر بشكل رسمي فتح القيد 27 يوليو الجارى بشكل نهائي.

وينتهي الموسم الحالي من الدورى والذى توج الأهلى بلقبه يوم 26 يوليو الجارى، لذا تم الاستقرار على فتح القيد عقب 24 ساعة من انتهاء الدوري وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".