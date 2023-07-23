شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق الموسم العاشر من دوري مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب على مستوى جميع المحافظات، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته النسخ الماضية من البطولة.

تنطلق البطولة اليوم فى محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والدقهلية ودمياط وبني سويف وسوهاج وقنا والأقصر والوادي الجديد. ومن المقرر أن تنطلق البطولة في باقي المحافظات على التوالي غداً وبعد غد.

وأعلنت اللجنة المنظمة لدورى مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، تحت رعاية رئاسة الجمهورية، جدول دورى مراكز الشباب النسخة العاشرة بالكامل منذ بدايته اليوم وحتى النهائى والذى يقام 20 فبراير 2024.