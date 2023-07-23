أوسوريو يجهز بديل مصطفى شلبى فى الزمالك استعدادا للبطولة العربية

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القاهرة - سامية سيد - يجهز الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، بديل مصطفى شلبى فى البطولة العربية، المقرر انطلاقها 27 يوليو الجارى وتنتهى 12 أغسطس المقبل، ويستهل فيها الأبيض مواجهاته بلقاء الاتحاد المنستيرى التونسي 28 يوليو.

ويدرس أوسوريو أكثر من بديل فى الفترة الحالية للدفع به فى مباراة الاتحاد المنستيري، وعلى رأسها الدفع بأحمد سيد زيزو فى ناحية الشمال، على أن تكون له حرية التحرك بحرية بعرض الملعب، وكذلك إبراهيما نداى يبقى كخيار متاح أمام الخواجة.

وتطير بعثة فريق الزمالك إلى المملكة العربية السعودية اليوم، الأحد، من أجل المشاركة فى منافسات البطولة العربية المقرر انطلاقها 27 يوليو الجارى.

فى سياق متصل، قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بالنزول بالحمل البدني خلال المران الجماعي للأبيض اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وحرص أوسوريو على وضع برنامج تدريبي بدني خاص للفريق على هامش مران اليوم خوفا من تعرض اللاعبين قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية